Киев, 22 октября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела вечером вечером в Вышгороде Киевской области на Украине. Об этом 22 октября сообщило украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным официального ресурса онлайн-оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации в 21:03 мск в Киеве и в Киевской области объявлен режим воздушной тревоги. На момент первого взрыва сигнал воздушной тревоги в регионе уже прозвучал.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется. В регионе зафиксировано несколько БПЛА.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 22 октября в украинском Днепропетровске прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

В ночь на 21 октября украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших на территории Кривого Рога в Днепропетровской области. По данным местных властей, в результате взрыва один из объектов промышленной инфраструктуры получил повреждения.