Монако, 22 октября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий за «Монако», обошёл Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В матче 9-го тура Лиги 1 сезона 2023/24 27-летний россиянин отметился двумя забитыми мячами в ворота «Метца», тем самым достигнув отметки в 29 точных ударов с момента перехода из ЦСКА в 2018 году. По количеству забитых мячей Александр Головин обошёл легендарного французского нападающего Тьерри Анри (28), португальца Бернарду Силву (28) и Килиана Мбаппе (29), выступающего на данный момент за «ПСЖ».

В текущем сезоне Головин сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре жёлтые карточки.

За «Монако» хавбек выступает с июля 2018 года после перехода из московского футбольного клуба ЦСКА за 30 миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября «Монако» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу не смог обыграть «Лорьян». Встреча завершилась со счётом 2:2, а Александр Головин отметился забитым мячом и результативной передачей.

На данный момент «Монако» с шестью победами и 20 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.