Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) созвонились с коллегами из Египта и извинились за случайный выстрел израильским танком египетских пограничников, сообщил журналистам 22 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

«Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это была ошибка», — сказал он.

Хагари также отметил, что израильская сторона проведёт расследование инцидента и сообщит о результатах в Египет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в ЦАХАЛ сообщили, что израильский танк совершил случайный выстрел в сторону пограничного объекта на территории Египта. Инцидент произошёл возле кибуца Керем-Шалом. В Тель-Авиве извинились за произошедшее.

Вооружённые силы Египта сообщили что осколок от израильского снаряда попал в одну из сторожевых вышек, ранения получили несколько пограничников. В Каире не уточнили, сколько человек пострадали и степь тяжести ранений.