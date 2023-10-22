Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб, ещё трое получили ранения в ходе операции в районе сектора Газа, сообщила 22 октября пресс-служба армии в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате взрыва противотанковой ракеты, выпущенной в сторону танка и инженерной машины ЦАХАЛ погиб солдат, один получил ранения средней степени тяжести и двое получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что израильские военнослужащие действовали возле границы, они пытались получить информацию о похищенных и зачищали территорию от палестинского движения ХАМАС. Семьям военнослужащих сообщили о происшествии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал красной линией решение Израиля начать наземную операцию в секторе Газа. Он пригрозил, что в этом случае может возникнуть несколько антиизраилських фронтов.

Министр экономики Израиля Ниру Баркату 22 октября пригрозил Ирану, что его сотрут с лица земли, если «Хезболла» в Ливане откроет фронт против израильтян. По мнению Тель-Авива, Тегеран причастен к действиям этого движения.

Президент России Владимир Путин 13 октября предупредил, что наземная операция Израиля в секторе Газа обернётся серьёзными последствиями для ЦАХАЛ. Он отметил, что с тяжёлой техникой тяжело вести бои в плотной застройке, а без неё будет ещё сложной.