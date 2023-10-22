Севастополь, 22 октября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, объявил вечером 20 октября губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Kremlin.ru

Он также опроверг заявления о взрывах в Севастополе, обвинив украинскую сторону в распространении ложной информации.

«Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», — написал он.

Развожаев отметил, что российские средства ПВО были готовы, никакие вражеские цели до города не долетели. Режим тревоги действовал около получаса.

Как сообщало ИА Регнум, в течение 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также военные использовали задымление для маскировки.

20 октября Развожаев сообщил, что ВСУ предприняли ракетную атаку на город, дежурные средства ПВО сбили вражескую ракету в районе Любимовки. Губернатор подчеркнул, что городские держат ситуацию под контролем.