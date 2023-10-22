Каир, 22 октября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Случайный выстрел танком Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Египта привёл к лёгким ранениям пограничников, 22 октября сообщила пресс-служба вооружённых сил Египта.

Jalaa Marey/Getty Images/Global Look Press

«В одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Тель-Авив сразу после инцидента выразил соболезнования. Точное число пострадавших в Египте не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября ЦАХАЛ заявила, что израильский танк случайно выстрелил по египетскому пограничному посту. Сообщается, что по этому инциденту начали расследование.

Израильская армия следит за границей между сектором Газа и Египтом. После многодневной блокады Тель-Авив разрешил поставлять через неё гуманитарную помощь. Первую партию машин пропустили 21 октября, вторую — 22 октября. При этом Израиль заявляет, что не позволит провозить грузы на север анклава, так добивается, чтобы палестинцы ушли на юг сектора Газа.