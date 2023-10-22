Брюссель, 22 октября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Сближение России с Китаем повышает риск возникновения конфликта с НАТО в Арктике, заявил 22 октября журналистам глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Ministerie van Defensie

«НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике», — процитировал его агентство Bloomberg.

При этом Бауэр не считает, что эскалация начнётся в скором времени. Он объяснил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены судоходством Китая по Северному морскому пути России, так как его коммерческие рейсы, по информации НАТО, сопровождают военные ученые. Это якобы предвещает военное присутствие КНР в Арктике.

Бауэр добавил, что беспокойство в альянсе также растёт из-за сотрудничества Москвы с Китаем, учитывая то, что Россия вкладывает значительные средства в создание арктических баз и другой инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов 17 октября заявил, что Москва примет превентивные меры на усиление военного присутствия Североатлантического альянса в Арктике. Дипломат назвал неконструктивной политику Запада, направленной на усиление напряжённости в этом регионе.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в декабре 2022 отметил, что российские подразделения находятся в Арктике не для демонстрации военной силы, а для безопасности, чтобы защитить экономическое освоение региона, в том числе Северный морской путь.