Севастополь, 22 октября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом вечером 22 октября заявил губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога», — сообщил он в Telegram-канале.

В городе приостановили движение общественного транспорта.

Ранее в этот же день Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе. Как он пояснил, дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием военными табельных средств маскировки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял об уничтожении в регионе трёх украинских ракет, летевших в сторону Крыма. Утром перед этим временно перекрыли автомобильное движение в направлении Керчи по Крымскому мосту.