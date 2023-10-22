Лондон, 22 октября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Личный номер мобильного телефона премьера-министра Великобритании Риши Сунака опубликовали в Сети, сообщила 22 октября газета The Sun.

Иван Шилов. ИА REGNUM

«Личный номер Сунака, с которым он работал долгое время, опубликовали в интернете», — говорится в материале.

Номер телефона просочился в Сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьера.

По данным газеты, это тот же номер, который Риши Сунак использовал в течение многих лет, в том числе во время пребывания на посту канцлера казначейства Великобритании (2020–2022 гг.).

В материале также говорится, что, когда Риши Сунак в октябре 2022 года стал премьер-министр Великобритании, ему дали новый номер телефона.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году находившийся в должности британского премьер-министра Борис Джонсон был вынужден сменить номер мобильного телефона после того, как выяснилось, что он не поменял его, когда вступил в должность. Оказалось, что личный номер телефона премьер-министра был доступен для всех 15 лет. Его опубликовали ещё в 2006 году в пресс-релизе аналитических центров и не удалили.

В сентябре 2022 года хакеры опубликовали личные данные премьер-министра Албании Эди Рамы.