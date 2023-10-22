Москва, 22 октября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Национальный автомобильный союз (НАС) направил письма вице-премьеру — министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, призвав повлиять на дилеров, установивших чрезмерно высокие комиссии при продаже автомобилей. Об этом сообщил 22 октября вице-президент союза Антон Шапарин.

BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

«Доходы автомобильных дилеров зашкаливают: 9% от суммы автокредита в виде комиссии, 10% от стоимости реализованных страховых продуктов, 5% от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50% от стоимости любых дополнительных товаров и услуг», — говорится в письме, опубликованном порталом 74.ru.

В НАС отметили, что высокие сборы, установленные автодилерами, не позволяют многим россиянам купить машину даже с пробегом из-за высоких цен. В результате населению приходится брать кредиты под большие проценты, что делает автомобили ещё дороже.

Союз автомобилистов призвал рассмотреть возможность внести изменения в законы и установить ограничения на комиссии при продаже автотранспорта. В НАС предлагают установить комиссию за оформление кредита 4%, на уровне других каналов продаж.

Кроме того, авторы письма призвали проверить автодилеров на предмет навязывания дополнительных услуг, принуждения брать кредиты за счёт завышения стоимости автомобилей при оплате на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину предложил ограничить цены на отечественные автомобили, чтобы их продавали с наценкой не более 15% от цены производителя. По данным союза, за первой квартал 2023 года средняя цена на российский автотранспорт выросла на 11%, а в 2022 году подорожание составило 20%. Авторы письма обвинили автосалоны в искусственном завышении цен.

По данным сервиса «Авто․ру», в сентябре в Россииподорожали сильней остальных подорожали автомобили Kia Cerato (на 11%), Evolute i-Joy (на 13%) и Skoda Octavia (на 14%). Цены также выросли на марки JAC J7 (8%), Mercedez-Benz E-класса (7%), Omoda S5 (6%), Voyah Passion (6%), Kia Soul (6%).

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал закон о введении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА Регнум рассказал, что это позволит защитить граждан от переплат за лишние страховки и дополнительное обслуживание.