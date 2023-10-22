Москва, 22 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Китай демонстрирует высокий рост потребления и спрос на российский газ. Об этом рассказал председатель правления госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он сообщил, что это «самый быстрорастущий газовый рынок в мире».

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Вместе с тем, Миллер поделился, когда начнутся поставки газа из России в КНР по дальневосточному маршруту и будет ли увеличена прокачка газа по «Силе Сибири».

«Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока. Это ещё плюс 10 млрд кубометров газа к тем 38 млрд, которые у нас определены поставкой по «Силе Сибири». Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту. Это плюс 10 млрд. После того, как мы выйдем на планку «Силы Сибири» объёмов поставки 38 млрд. кубов в 2025 году, китайская сторона рассматривает возможность увеличения объёмов поставки и по «Силе Сибири» тоже. И нельзя исключить, что такая договорённость в ближайшее время может тоже быть достигнута, и объёмы поставки <…> будут ещё больше увеличены», — пояснил Алексей Миллер.

Говоря о прорабатываемых новых газотранспортных маршрутах, Миллер сообщил, что один из них — газопровод через территорию Монголии, и отметил, что «потенциал на самом деле очень-очень большой».

В контексте среднесрочной перспективы, глава «Газпрома» указал, что потенциал объёма трубопроводных поставок газа в Китай в самое ближайшее время может выйти на тот уровень, который был в Западную Европу.

Несколькими днями ранее глава «Газпрома» Миллер заявлял об увеличении на 46,6% поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» относительно прошлого года. Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин на форуме в Китае предрёк увеличение поставок российского газа в Китай по итогам года до рекордных значений. Он уточнил, что они превысят отметку в 30 млрд кубических метров.