Москва, 22 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Полузащитник ФК ЦСКА Максим Мухин порвал переднюю крестообразную связку. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба клуба.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист травмировался в матче 12-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Теперь полузащитнику необходима операция, которую ему проведут в Германии.

Матч в Казани закончился с ничейным счётом. Москвичи не попадали в ворота «Рубина» в Казани с августа 2019 года, когда состоялась последняя выездная победа армейцев над казанцами. С того момента «Рубин» дважды обыгрывал ЦСКА в домашних матчах.

Мухин родился в 2001 году в Тольятти. В 16 лет начал выступать за молодёжную команду «Крыльев Советов», в 2019 году перешёл в столичный «Локомотив». Играл за фарм-клуб «Локомотив-Казанка». В 2020 году дебютировал в РПЛ в матче с «Динамо», вышел на замену Даниилу Куликову. В мае 2021 года подписал контракт с ЦСКА. В марте 2021 года Мухина вызвали в российскую сборную по футболу вместо травмированного Романа Зобнина.