Вашингтон, 22 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Сотрудники американского посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями, а также члены их семей могут вернуться в США, сообщили 22 октября в Госдепартаменте.

Виталий Белоусов. РИА Новости

«Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться», — говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что такое решение принято в связи с возросшей опасностью для американских дипломатов.

В США также призвали американских граждан отказаться от поездок в Ирак из-за терроризма, похищений людей, вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков и ограниченных возможностей дипмиссии по оказанию поддержки гражданам США.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил 22 октября, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. При этом он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии.

Два беспилотника 21 октября атаковали американскую военную базу «Харир» в районе иракском городе Эрбиль. Нападение на военных США в Ираке за недели осуществили уже в третий раз. Так, проиранское движение нанесло удары по «Хариру» и по другой американской базе — «Аль-Асад» в провинции Анбар. Атаки проиранского движения на американских военных участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооружённые силы США испытывают нехватку людей. По его словам, в связи с этим, США не могут позволить себе участвовать в каком-либо конфликте.