Санкт-Петербург, 22 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» уверенно обыграл самарскую команду «Крылья Советов» со счётом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 22 октября на стадионе «Газпром Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM

В течение первого тайма ни одна из команд не смогла поразить ворота противника. Первый гол забил на 53-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел. Он же увеличил преимущество свое команды, забив мяч на 81-й минуте.

В добавочное время хозяева поля довели счёт до разгромного, третий гол на 96-й минуте гол забил Андрей Мостовой. Самарцы смогли ответить только на 98-й минуте, автором гола стал Роман Ежов.

В копилке «Зенита» после победы 23 очка, он обошёл «Крылья Советов», заняв второе место, сместив самарскую команду на третье. Первое место занимает «Краснодар».

Петербургскому клубу предстоит 28 октября встретиться в домашнем матче с грозненским «Ахматом». Самарцы в тот же день на своём поле примут «Оренбург».

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября также в рамках РПЛ состоялся матч московского «Спартака» с «Пари Нижний Новгород». Москвичи победили на своём поле со счётом 2:0.

21 октября калининградский ФК «Балтика» сыграл вничью с командой «Краснодар» со счётом 2:2 В тот же день вничью сыграли московские «Локомотив» и «Динамо», не забив ни одного гола.