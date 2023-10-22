Москва, 22 октября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Российские дипломаты проверяют появившиеся в средствах массовой информации сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи, сообщили 22 октября агентству «РИА Новости» в МИД России.

По предварительной информации, в секторе Газа погибла русскоязычная семья из одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В результате обострения конфликта порядка1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.

В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян.

Минздрав Израиля 22 октября сообщил о 5431 раненом в результате атак ХАМАС. Со своей стороны Минздрав Палестины сообщил о гибели 4651 человека из-за атак со стороны израильских военных. Ранения в результате атак получили 14 245 палестинцев.