Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) случайно выстрелил по пограничному посту Египта, сообщила 22 октября пресс-служба армии в Telegram-канале.

Nir Alon/Global Look Press

«Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, прилегающий к границе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл в районе кибуца Керем-Шалом. ЦАХАЛ выразил сожаление и заверил, что начал расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, после масштабной атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября Тель-Авив объявил о переходе на военное положение. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, а также вынуждает палестинцев уходить из населенных пунктов на юг анклава, где находится граница с Египтом.

При этом единственный пункт пропуска «Рафах» закрыт. Как пояснили в Египте, это вынужденная мера, так как Израиль уже наносил удары по этому КПП.

20 октября первая колонна автомобилей с гуманитарной помощью смогла проехать через «Рафах» в сектор Газа. Ещё 17 грузовиков проехали 22 октября. При этом Тель-Авив заявил, что не допустит, чтобы гуманитарный груз доставляли в северные районы сектора Газа.