Киев, 22 октября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Украинские полицейские вместе с пограничниками задержали в Черновицкой области депутата Днестровского райсовета, который пытался вывезти двух уклонистов за границу, сообщило 22 октября украинское издание «Вести», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Журналистам рассказали, что депутат вёз мужчин в автомобиле к границе, где уже была договорённость, что их выпустят за рубеж. По данному инциденту открыли криминальное производство по статье об организации незаконной переправки через границу. Депутату грозит до девяти лет лишения свободы.

По мнению правоохранителей, они разоблачили преступную группировку, занимавшуюся вывозом за границу украинцев призывного возраста.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в сентябре назвал национальной катастрофой массовую мобилизацию на Украине. Он заявил, что украинские власти довели ситуацию до опасной точки, отправляя мобилизованных на убой.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в октябре сообщил о росте случаев сдачи в плен среди военных ВСУ. Он объяснил это плохой ситуацией на фронте. Кроме того, Джонсон указал на сокращение поддержки Киева со стороны Запада после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его оценке, если помощь прекратиться, Украина сможет продержаться не более нескольких недель.