Мыски, Кемеровская область, 22 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Следователи расследуют гибель младенца в Кемеровской области. В убийстве шестимесячного ребёнка заподозрили его отца. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

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Младенца доставили в больницу 20 октября с травмами в области головы. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, спасти ребёнка не удалось.

«По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма», ― уточнили в следственном комитете.

Дознаватели установили причастность к гибели ребёнка его 36-летнего отца. По версии следствия, мужчина, находясь в квартире в городе Мыски, избил шестимесячного сына. В отношении него возбудили уголовное дело и предъявили ему обвинение. По решению суда подозреваемого арестовали.

Следователи устанавливают условия проживания и воспитания ребёнка, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, начата процессуальную проверка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре москвич жестоко избил годовалого сына сожительницы. Инцидент произошёл в доме на Новокуркинском шоссе. Полицию вызвали соседи пары, услышавшие громкий непрекращающийся плач младенца. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об истязаниях.

23 сентября житель Воронежа три раза ударил ножом девятимесячную дочь, которая плакала в коляске, мешая ему спать. Врачи пытались спасти ребёнка. Отца девочки задержали.

В Башкирии 7 октября жительница Белебеевского района избила и ранила ножом своего полуторагодовалого сына. Будучи нетрезвой, 22-летняя женщина набросилась на мальчика на почве ссоры со своим сожителем, а также из-за того, что ребёнок громко плакал. Затем женщина вышла на улицу и попросила прохожего вызвать медиков.