Москва, 22 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Певица София Ротару во время гастролей требовала полностью освободить для неё целый вагон поезда. Об этом рассказал 22 октября организатор концертов и продюсер Сергей Лавров.

Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com София Ротару

Он признался, что был очень хорошо знаком со всевозможными капризами исполнительницы, но при этом назвать её по-настоящему капризной не мог, просто она требовала определённых условий от организаторов выступлений. Отдельный вагон был одним из них.

«Ради неё я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный «отстойник», место стоянки поездов. Мы селились в вагон, а потом нас цепляли к основному составу», — заявил Лавров изданию «Абзац».

Он отметил, что в большинстве случаев недовольства и возмущение артистов становятся следствием плохого исполнения обязанностей менеджерами их выступлений.

Уроженка Украины, Ротару после возвращения Крыма в состав России отказалась от концертов на её территории, но эпизодически участвовала в музыкальных фестивалях. С началом специальной военной операции певица продолжила поддерживать Украину и перестала посещать РФ. В день своего 75-летия в августе 2022 года Ротару впервые за долгое время высказалась, опубликовав в соцсети фото с подписью о поддержке киевского режима и желании оказывать ему помощь.

В апреле 2023 года общественное движение «Ветераны России» предложило конфисковать принадлежащее певице имущество в Москве и направить вырученные средства на поддержку малоимущих граждан и добровольцев СВО. Ротару, по данным движения, уже начала продавать имущество в Крыму. «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру, ФНС и Следственный комитет.