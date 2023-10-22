Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Количество раненых в результате атак палестинского движения ХАМАС увеличилось до 5431 человека, сообщили 22 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Израиля.

Mohammad Abu Elsebah/dpa/picture-alliance/ТАСС

«На данный момент в больницах находятся 5431 раненый», — говорится в сообщении.

В Минздраве Израиля добавили, что состояние здоровья 12 человек оценивается как крайне тяжелое. Также 292 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Со своей стороны Минздрав Палестины сообщил о гибели 4651 человека из-за атак стороны израильских военных. Ранения в результате атак получили 14 245 палестинцев.

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