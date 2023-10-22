Москва, 22 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Пассажир метро Москвы, который находился в состоянии опьянения, угрожал ножом учащемуся школы. Об этом 22 октября сообщил портал «МВД Медиа».

Кадр из видео

По данным полиции, 27-летний мужчина беспричинно толкнул мимо проходящего подростка и начал его преследовать, а затем достал нож и стал им угрожать школьнику.

Мальчик испугался, убежал и обратился к находящимся неподалёку сотрудникам полиции, которые задержали агрессивного мужчину и изъяли у него холодное оружие.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в уголовном праве России»). Также на него составили протокол об административном правонарушении.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Москве поймали насильника, который совершал нападения на женщин с канцелярским ножом. Жертвами преступника за один вечер стали как минимум две случайных прохожие.

Сотрудники полиции также задержала двух мигрантов, которые напали с ножом на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцы Таджикистана сделали это из-за того, что им не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг и покрашены в необычный цвет волосы. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».