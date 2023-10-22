Херсон, 22 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Власти Украины в подконтрольном им Херсоне закрыли две из трёх больниц, отправив врачей в медкомиссии военкоматов, сообщил 22 октября в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая. А вот лечить людей киевскому режиму не нужно, не для того его приводили к власти англосаксонские кураторы», — написал он.

Сальдо отметил, что киевский режим стремится не только действовать против России, но также утилизировать украинцев, вероятно, чтобы освободить земли для других. Губернатор заявил, что этим планам не суждено сбыться, так как Россия вернёт свои исконные земли, и они не будут принадлежать больше никому другому.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на Украине опубликовали обращение военнослужащего ВСУ, попавшего на передовую под Артёмовском. Он рассказал, что нуждается в операции, но медицинская комиссия признала его годным для зачисления в штурмовой отряд. Он также сообщил, что, прибыв на место, увидел, что на фронт присылают раненых и инвалидов. Военный заявил, что руководство ВСУ таким образом решило сэкономить на лечении, бросая в бой тех, кому нужна медицинская помощь.

В сентябре издание Politico опубликовало беседу с врачом, который оперирует раненых в Запорожье. Он рассказал об острой нехватке лекарств в украинских госпиталях. Медик сообщил, что власти плохо снабжают больницы, а поток раненых не иссякает. По его словам, до 90% от всех лекарств поступает от волонтёров, а не от властей.