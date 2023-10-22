Красноармейский район, Челябинская область, 22 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Три человека сгорели заживо в легковом автомобиле в результате столкновения с грузовиком на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Кадр из видео

Уточняется, что смертельная авария произошла на 44-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск, где в ночь на 22 октября столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу легковушка «Волга» и грузовик «ГАЗель».

«От столкновения произошло возгорание легковой машины. В результате происшествия управлявший «Волгой» мужчина 1989 года рождения и находившаяся в салоне женщина 1985 года рождения погибли. Личность ещё одного погибшего пассажира устанавливается», — говорится в сообщении.

На место ДТП немедленно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые проводят мероприятия по установлению причин и обстоятельств автомобильной аварии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября пятеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецком городе-курорте Анталье. Также пострадали водители обоих транспортных средств.

Позднее в этот же день междугородний рейсовый автобус в Приморье попал в дорожную аварию. Водитель транспортного средства в условиях снегопада не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.