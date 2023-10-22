Екатеринбург, 22 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили URA.RU в региональном МВД России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По предварительным данным, у погибшего случился сердечный приступ.

Других подробностей не приводится.

В ведомстве рассказали, что Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году он устроился на работу в ГАИ. Спустя 31 год службы, в 2012 году, Литвин ушёл из органов внутренних дел на пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Красноярском крае. Трагедия произошла вечером 21 октября на 237-м километре автодороги «Енисей». Водитель автомобиля ВАЗ-2107, в котором было двое взрослых и двое несовершеннолетних, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, в которой ехали две женщины.