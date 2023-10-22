Берлин, 22 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия новой синагоги в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом 22 октября сообщило агентство DPA.

IMAGO/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Он заверил, что германские власти сделают всё для защиты евреев.

На церемонию канцлер надел кипу ― традиционный еврейский мужской головной убор. Фотографию в кипе политик опубликовал в своей социальной сети Х (Twitter).

«Эта новая синагога в центре города показывает: еврейская жизнь была и остаётся частью Германии», — написал Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне обострения палестино-израильского конфликта Шольц заявил, что Германия может занять только позицию на стороне еврейского государства. По его словам, у ФРГ есть только одно место: место рядом с Израилем.

По его словам, безопасность Израиля должна быть восстановлена. Он подчеркнул, что, согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого нападения.

После ракетного удара, нанесённого по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, федеральный канцлер подчеркнул,кадры взрыва его шокировали и ужаснули, и призвал провести тщательное расследование произошедшего.

Несколько лет назад в Германии зарегистрировали рекордный уровень преступлений на почве антисемитизма. Так, в 2021 году в ФРГ совершили свыше 55 тыс. политически мотивированных преступлений, впервые с начала ведения такой статистики (2001 год). При этом рост антисемитских преступлений по сравнению с годом ранее составил 29% (зарегистрировали 3027 подобных противоправных деяний).