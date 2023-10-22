Санкт-Петербург, 22 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Двоих подозреваемых в нападении на прохожих в Санкт-Петербурге заключили под стражу. Решение 22 октября принял Октябрьский районный суд города.

Кадр из видео

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что уроженцу Узбекистана Рахимжону Турдиеву суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря. Ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Аналогичное решение суд вынес в отношении несовершеннолетнего уроженца Челябинской области Ахмеда Мухаева.

По версии следствия, Турдиев и Мухаев, а также ещё несколько человек в период с 12 по13 октября избили прохожего на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, нанеся ему множественные удары по голове и телу. Избиение они записали на видео, выложенное затем в интернет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 октября поручил провести проверку после появления в интернете видео. На кадрах компания оскорбила и избила прохожих. В ведомство отметили, что нападение совершила группа выходцев из Азербайджана.

Таких акций было несколько — в основном у метро и торговых центров. Полиция приняла меры по установлению личности и задержанию подозреваемых в нападениях.

СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве, в рамках которого полиция задержала шесть подозреваемых. При этом, как сообщалось, основной фигурант — администратор Telegram-канала, публиковавшего видео, оставался на свободе.

Четверых подозреваемых 20 октября по решению суда заключили под стражу. Двоим — Сеймуру Мухтарову и Фариду Рустамову — предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства по признакам национальности с применением насилия (статья 282 УК РФ).