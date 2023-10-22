Париж, 22 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Во Франции два экоактивиста «Последняя реновация» (Derniere Renovation) ворвались в телестудию во время записи эфира телеканала BFMTV. Шла трансляция интервью с замглавы партии «Реконкиста» Марион Марешаль.

Кадр из видео

«Последняя реновация» опубликовала в соцсети Х запись о прерванном эфире и фотографию одного из участников экодвижения — Саймона. Режиссёру трансляции пришлось отключить звук и дать рекламу, когда один из них начал зачитывать свой манифест.

«Поддерживающий Derniere Renovation гражданин Саймон и одетый в футболку с надписью «У нас остался 521 день» прервал политическое шоу, где выступала Марион Марешаль», — сообщило экологическое движение на своей странице в соцсети.

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В опубликованном посте на фотографии изображён сидящий на столе молодой человек с поднятой рукой в студии в окружении ведущих и политика. Через десять минут программу прервали во второй раз.

Экоактивист на странице Derniere Renovation среди прочего потребовал выделить €12 млн на реновацию домов во Франции для повышения их энергоэффективности. Экологическое движение считает, что «недопустимо, чтобы крайне правые имели возможность высказать свое мнение», в то время как глобальное потепление выходит из-под контроля, сообщило агентство ТАСС.

В конце марта ИА Регнум сообщало, что во Франции объявили о роспуске экологического движения «Восстания земли». Решение было приняли после беспорядков, которые устроили эти экоактивисты. Во время протестов пострадали десятки человек, включая сотрудников правопорядка. Среди прочих причин были указаны призывы к восстанию, нападение на силовиков и повторяющиеся акты насилия.