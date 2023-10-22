Дамаск, 22 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, есть погибший, сообщило сирийское государственное информационное агентство Sana.

Дмитрий Виноградов / РИА Новости Самолет «Сирийских авиалиний» в аэропорту Латакии

«Один мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате атаки на аэропорты Дамаска и Алеппо», — говорится в сообщении.

По данным сирийского агентства, атака Израиля была совершена около 05:25 (совпадает с мск.). Израильские силы одновременно осуществили воздушную атаку с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны сирийских Голан на международные аэропорты Дамаска и Алеппо.

Кроме того, физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к выводу их из строя.

Как сообщало 22 октября ИА Регнум, после ударов Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаск внутренние и международные рейсы из этих воздушных гаваней перенесли в международный аэропорт Латакии. Минтранс Сирии рекомендовал пассажирам выяснять все связанные с их рейсом вопросы с авиакомпаниями, а также следить за официальными сообщениями обо всех изменениях в расписании.

До этого 15 октября аэропорт Алеппо также был полностью выведен из строя ракетным ударом Армии обороны Израиля. До этого израильская армия 12 октября обстреляла сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо.