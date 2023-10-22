Вашингтон, 22 октября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Власти США решили отправить на Ближний Восток системы противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. Соответствующее распоряжение сделал 22 октября министр обороны США Ллойд Остин.

Zuma/TASS Министр обороны США Ллойд Остин

Отмечается, что это якобы необходимо для укрепления позиции минобороны США в регионе. Перед этим США уже сделали определённые шаги в этом направлении, направив туда два авианосца и корабли сопровождения.

«Я распорядился развернуть батарею THAAD и батальоны Patriot для усиления защиты американских сил и распорядился готовиться к развёртыванию дополнительных войск для усиления готовности и возможности быстрого ответа при необходимости», — говорится в заявлении Остина.

Как передавало ИА Регнум, на следующий день после обстрела движением ХАМАС Израиля Соединённые Штаты направили авианосец Gerald R. Ford на восток Средиземного моря, чтобы оказать поддержку израильской стороне, который прибыл на место 11 октября. Позднее в регион направили ещё один авианосец, Dwight Eisenhower и ударную группу кораблей.

Помимо этого Остин 17 октября распорядился привести в повышенную готовность 2 тыс. американских военных для возможной отправки их на Ближний Восток. Он отдал соответствующий приказ о подготовке к переброске, что повышает оперативность реакции США на ситуацию в регионе, отметила зампресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх. Конкретных решений о развёртывании сил не принималось, добавила она.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — наземный противоракетный комплекс перехвата ракет средней дальности с концепцией «кинетического перехвата», когда для ликвидации цели используется кинетическая энергия без отдельной боевой части. Принцип способствует увеличению эффективности системы по сравнению с Patriot. Противоракета комплекса — одноступенчатая твердотопливная со средним и дальним 3,3—3,8 и 7—10 мкм соответственно участках ИК-диапазона.

Patriot — зенитный ракетный комплекс, заменивший системы Nike Hercules и Hawk как универсальное средство обороны на средних и больших высотах. Первая выпущенная серия комплексов датируется октябрём 1980 года, спустя год комплекс поставили в войска, ещё спустя год приняли на вооружение. Название Patriot происходит от «Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target». Стоимость пуска одной ракеты составляет $3—8 млн.