Москва, 22 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к жителям Германии на немецком языке, комментируя нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за связей с Россией. Фрагмент интервью с российским лидером 22 октября опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Журналист рассказал, что на Западе за хорошие отношения с Россией нападкам подвергаются не только действующие политики, которые раньше сотрудничали с Москвой. Он привёл пример, что Шрёдера на официальных мероприятиях специально сажают дальше от канцлера Олафа Шольца, чтобы их не фотографировали вместе.

«Вы сказали, его [Шрёдера] где-то отсаживают, куда-то пытаются пересадить. Знаете, чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, который симпатизирует нацисту… И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», ― сказал Путин.

Президент также повторил свою фразу на немецком языке. Он отметил, что в Германии много порядочных людей, и многие услышат это заявление.

Таким образом, Путин напомнил про скандал, когда в сентябре уже бывший спикер парламента Канады Энтони Рота во время заседания парламента под аплодисменты представил пособника нацистов, ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, как борца с русскими за украинскую независимость.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Шрёдер заявил, что Крым — это историческая часть России. Политик уверен, что Киеву нужно отказаться от планов на этот полуостров. Кроме того, он признал, что Германия перестала проводить суверенную политику и зависит от США.

Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. В марте 2023 года в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где он состоит, попытались исключить, обвинив в недостаточном дистанцировании от России после начала специальной военной операции на Украине. Попытка исключить Шрёдера провалилась.

В мае жену бывшего канцлера Со Ен Ким-Шрёдера уволили из компании NRW. GlobalBusiness в Южной Корее после того, как она посетила торжественный приём в российском посольстве в Берлине вместе с мужем на 9 мая. Также в мае Шрёдера не пригласили на юбилей СДПГ.

Сам Шрёдер в октябре заявил, что не будет из-за нападок отрицать, что дружит с Путиным. Он отметил, что не станет притворяться и менять своё мнение.

Скандал в парламенте Канады произошёл в конце сентября 2023 года. Хунку пригласили во время визита лидера киевского режима Владимира Зеленского. Через несколько дней Рот подал заявление об отставке с поста спикера.