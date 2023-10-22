Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Ливан об ожидающих эту страну разрушительных последствиях в случае вступления шиитского движения «Хезболла» в ближневосточный конфликт. Он заявил об этом 22 октября во время встречи с военными, которые служат в северной части Израиля, его слова привела газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению Нетаньяху, в случае вступления «Хезболлы» в военные действия двежние «соскучится по Второй ливанской войне» (конфликт летом 2006 года, в ходе которого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла продвинуться вглубь ливанской территории на 15–20 км. — Прим. ред.).

«Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что действия «Хезболлы» могут способствовать втягиванию Ливана в военный конфликт с Израилем. По его словам, от этого ливанская сторона ничего не приобретёт, однако может многое потерять.

Управление по ЧС минобороны Израиля и ЦАХАЛ 16 октября объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном. В это число вошли 28 населённых пунктов. Позднее количество эвакуируемых населённых пунктов несколько раз увеличивалось.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. ЦАХАЛ в ответ нанесла удары по сектору Газа и восстановила контроль над городами. Ливанское движение «Хезболла» в это же время пообещало вступить в конфликт, если израильские военные начнут наземную операцию в Газе.