Москва, 22 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Несмотря на попытки Запада санкциями нанести ущерб «Газпрому», компания продолжает надёжно исполнять взятые на себя обязательства. Об этом 22 октября в беседе с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путину» Павлом Зарубиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Фрагмент программы журналист опубликовал в Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Зарубин поинтересовался, насколько уверено на фоне действий западных стран компания смотрит в будущее.

«Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно», ― подчеркнул Миллер.

Он добавил, что в экономическом плане компания так же сильна, как и прежде.

Как сообщало ИА Регнум, транснациональная энергетическая компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год, составленный журналом Forbes.

Чистая прибыль российской госкорпорации «Газпром» по стандартам бухгалтерского учёта за 2022 года составила 747,246 млрд рублей. Согласно отчёту компании, этот показатель сократился на 72,2% по сравнению с результатами 2021 года.

Вместе с тем выручка компании за отчётный период выросла до 7,979 трлн рублей — на 24,9%.

По итогам I полугодия 2023 года чистая прибыль «Газпрома», приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчётности составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее.

«Газпром» будет поставлять российский газ в Узбекистан через Казахстан. Старт началу поставок голубого топлива 7 октября дали президенты России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Годовой объём составит порядка 2 млрд 800 млн куб. метров.