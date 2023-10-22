Рим, 22 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Виновников обострения палестино-израильского конфликта следует искать не в Кремле, президент России Владимир Путин лишь наблюдает за ситуацией, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью ежедневной газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя визит главы правительства Италии Джорджии Мелони в Тель-Авив и в Каир, где прошла международная конференция по палестино-израильскому конфликту, Крозетто сказал, что Рим стремится не допустить ещё большего обострения на Ближнем Востоке.

Среди прочих вопросов был и такой: «Какова роль Путина в этой трагедии?». Глава итальянского оборонного ведомства сказал, что Путин «просто наблюдает». Он оценивает, как можно воспользоваться этой ситуацией, сказал Крозетто.

«Но есть и другие страны, которые играли с палестинцами и ХАМАС, а не Россия», — заявил Крозетто.

По поводу сложной ситуации, в которой оказались европейское страны, итальянский министр отметил, что в Европу прибывают десятки тысяч мигрантов. Очевидно, что из зоны конфликта едут те, «кого не назовёшь святыми».

Нынешняя ситуация выгодна потенциальным террористам, для которых появился прекрасный способ попасть в Европу, в том числе в Италию. В последние годы тысячи людей с утра до ночи едут в страну и «могут нам навредить», сказал Крозетто.

Мелони прибыла в Тель-Авив вечером 21 октября. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в комплексе «Кирия» провёл с итальянским коллегой встречу за закрытыми дверями. Затем состоялись переговоры в расширенном составе.

Израильского коллегу Мелони заверила в поддержке Израиля. Она сообщила Нетаньяху, что перед поездкой в Тель-Авив 21 октября посетила конференцию в Каире и встретилась на полях мероприятия с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

На конференции в Каире со стороны России выступил замглавы МИД Михаил Богданов, который заявил, что, пока Израиль не признает Палестину как государство, конфликт, обострившийся 7 октября, не разрешится.

Путин, комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке, неоднократно заявлял о необходимости прекращения огня. В связи с ударом 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа он сказал, что произошедшая трагедия должна стать сигналом к остановке кровопролития.