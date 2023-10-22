Самара, 22 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Самарской области злоумышленники подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 22 октября сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах.

Elena Mayorova/Global Look Press

По предварительным данным, инцидент произошёл на линии Азот ― Бугульма в Елховском районе. Повреждения на бетонном основании опоры и самой металлической конструкции, свидетельствующие о попытке её подрыва, во время технического осмотра обнаружил электромонтёр.

Также рядом с местом происшествия нашли обломки пластикового корпуса самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества, по предварительной информации, составляла около одного килограмма. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленников ищут.

Как сообщало ИА Регнум в начале сентября силовики в Калужской области обезвредили два взрывных устройства, заложенных на опорах линии электропередачи. Взрывчатку обнаружили в Жиздринском районе северо-западнее деревни Ивочка. Взрывные устройства, масса каждого из которых составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте, закрепили на опорах ЛЭП на высоте двух метров.

В ФСБ уточнили, что взрывчатка — аналог СИ 4 иностранного производства. Каждое устройство содержало датчик движения, реагирующий на перемещение, и таймер с установленной датой — 5 сентября. Обезвреженные взрывные устройства сотрудники ФСБ направили на экспертизу.

В Беловском районе Курской области сапёры Росгвардии сорвали попытку подрыва электроподстанции филиала «Курскэнерго». Сообщение об обнаружении двух самодельных взрывных устройств рядом с подстанцией поступило в экстренные службы 18 октября. Выехавшие на место специалисты изъяли и обезвредили устройства. Силовики выясняют, кто мог заложить взрывчатку возле электроподстанции.