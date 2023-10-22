Красноярск, 22 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Красноярске правоохранительные органы заняты поиском медведя. Сообщается, что дежурная часть этой ночью получила сообщение о нахождении на улице города дикого зверя. Жители Железнодорожного района краевого центра увидели медведя во дворе жилого дома на улице Копылова. Теперь его поиском заняты наряды полиции. Информацию приводит местный Telegram-канал МВД24.

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«На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы», — сообщили в полиции.

Стражи правопорядка обследовали территорию, но им не удалось обнаружить хищника. После полицейские просмотрели записи с видеокамер. Так они смогли установить, что медведь ушёл в сторону местного парка «Гремячая грива». Всем местным автопатрулям сообщили о косолапом госте города. Его поиски продолжаются.

Поход другого медведя по одному из городов Приморья закончился более трагично. Он напал на женщину в городе Артём. Пострадавшая была госпитализирована с рваными ранами. Позже дикое животное было обезврежено. Во время поисков полицейскими и сотрудниками центра «Тигр» этот медведь напал на егеря и нанёс ему повреждения.