Рим, 22 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Итальянского врача оштрафовали на €27 тыс. за переработку в период пандемии коронавируса. Больницу в городе Бари проинспектировали на предмет соблюдения условий труда и выявили многочисленные факты их нарушений.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ответственное ведомство провело проверку после получения заявлений профсоюзов о том, что некоторые врачи не соблюдали смены. Ставший одним из таких Вито Прокаччи рассказал, что это произошло из-за нежелания заразить семью. Врач два года практически не виделся с родными и жил в больнице, спасая жизни. Как сообщает газета La Stampa, вместе с Прокаччи оштрафовали и его коллег, однако они получили штрафы в размере €10 тыс. Когда об этом узнали СМИ, президенту Италии Серджо Маттарелле поступило обращение врачей, и штрафные санкции приостановили.

Как передавало ИА Регнум, в Италии коронавирус коснулся каждого одиннадцатого жителя страны, а более 300 итальянцев подали заявки на компенсации за расходы на психологов, к которым во время пандемии обращались гораздо чаще, чем до неё. Размер выплаты доходил до 600 евро.

Коронавирусом переболел и сам президент Маттарелле. Врачи диагностировали заболевание 10 декабря 2022 года. У главы государства наблюдался небольшой жар. Президент изолировался в Квиринальском дворце, но продолжал работу.