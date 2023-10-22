Абу-Даби, 22 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Россиянин Ислам Махачев после победы в турнире UFC 294 в Абу-Даби назвал своего противника австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом. Соответствующая видеозапись доступна в YouTube-канале UFC.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ислам Махачев

«Он — настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», — заявил российский боец смешанного стиля (MMA), поблагодарив соперника.

Поединок Махачева и Волкановски состоялся 21 октября. Махачев нокаутировал соперника в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.

При этом изначально соперником российского борца на турнире должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Однако за пару недель до поединка стало известно о травме бразильского борца, из-за которой он не сможет провести бой.

Также 21 октября состоялся бой россиянина Саида Нурмагомедова с соперником из Таджикистана. Нурмагомедов одержал победу над Муином Гафуровым в рамках турнира UFC 294. Поединок продлился 1 минуту 13 секунд, российский боец успешно провёл удушающий приём и закончил бой досрочно.