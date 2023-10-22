Газа, Палестина, 22 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Войной против Палестины руководят Соединённые Штаты Америки, завил глава палестинского движения ХАМАС за рубежом Хишам Касем. Его заявление распространила пресс-служба движения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», — сказал он.

Лидер движения назвал израильские войска оккупантами и обвинил их в стремлении разрушить сектор Газа. Он подчеркнул, что ХАМАС уже пять раз воевал с Израилем и смог успешно ему противостоять.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября, на следующий день после обострения конфликта ХАМАС и Израиля, президент США Джо Байден поручил выделить для Тель-Авива дополнительную военную помощь. 18 октября американский лидер посетил Израиль. Выступая в Тель-Авиве, он пообещал, что США всегда будут на израильской стороне.

Газета The New York Times, ссылаясь на представителя Пентагона, 22 октября сообщила, что США планируют направить Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые планировали передать Украине.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и призывает палестинцев перебираться на юг анклава. По данным на 22 октября, свои дома покинули до полутора миллионов человек.

Представитель МИД России Мария Захарова 12 октября заявила, что причиной обострения палестино-израильского конфликта стала политика США, проводимая на Ближнем Востоке. Она отметила, что Вашингтон взял на вооружение теорию управляемого хаоса, но теперь процесс вышел из-под контроля.