Москва, 22 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. С начала текущего года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. Такие данные за первые девять месяцев 2023 года в интервью «Россия сегодня» привёл директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Текст интервью 22 октября внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Он подчеркнул, что этот показатель сопоставим с данными прошлого года. Тогда желание выйти из гражданства РФ высказали 4,3 тыс. человек.

При этом за указанный период гражданами России стали 15,1 тысячи человек. В российское гражданство их приняли за рубежом.

«Российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей. В 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно», — добавил Климов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным департаменте информации и печати МИД РФ, в 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек. Каких-либо особенных изменений в динамике количества таких обращений не произошло.

Для сравнения: в 2019 году от российского гражданства отказались 4356 человек, в 2020 году ― 3877 человек, в 2021 году — 4055.

В октябре гражданин Киргизии, которому на родине грозил тюремный срок за участие в СВО на стороне России, получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина.

Ранее российский лидер предоставил гражданство РФ канадскому защитнику хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерону Ли, который играет за хабаровский «Амур». Спортсмен сказал, что ему нравится в России и в Хабаровске, он доволен условиями в «Амуре» и хотел бы «стать частью страны».

В июле еще один спортсмен стал российским гражданином. Гражданство РФ уроженцу США хоккеисту «Динамо» (Москва) Бреннану Менеллу предоставили по указу Путина.