Москва, 22 октября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что причиной развода композитора Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой стала политика.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Константин Меладзе и певица Вера Брежнева

«Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — рассказал Валерий Меладзе в беседе с aif.ru.

Ранее сообщалось, что причиной развода пары стало нежелание Константина делать заявления о поддержке Украины. Об этом его якобы попросила Брежнева. Валерий Меладзе отреагировал на это словами «как можно было придумать такой бред».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Вера Брежнева намекнула на развод с продюсером Константином Меладзе. Она разместила в социальной сети пост, в котором написала, что в её новом мини-альбоме будет развод, трансформация, благодарность, музыка. Композитор стал редко появляться в публичном пространстве, предположительно, он проживает на своей вилле в Италии.

После начала спецоперации на Украине Брежнева и Меладзе уехали из России. В феврале их особняк в посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставили на продажу. Трёхэтажный дом площадью 700 кв. м оценили в 299 млн рублей.

Мать продюсера Константина Меладзе в разговоре с ИА Регнум заявила, что ничего не слышала о продаже дома сына.