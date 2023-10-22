Вашингтон, 22 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направят Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые до этого должна была получить Украина. Об этом 22 октября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — сказал он.

Уточняется, что, хотя Украина и Израиль ведут разные виды конфликтов и у них разные потребности в оружии, в случае продолжения конфликтов месяцами может появиться нехватка некоторых из систем вооружений.

Автор статьи отметил, что на фоне этого президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон не ставит никакой из конфликтов выше другого.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные начали переходить в наступление в то время, когда у Киева появляется всё больше проблем. По словам эксперта, помощь Запада, которая является для ВСУ критическим фактором, будет уменьшаться. Он добавил, что палестино-израильский конфликт отразится на помощи Киеву, потому что Вашингтон переключит своё внимание на Израиль.

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс 21 октября заявили, что 2024 год окажется для Украины крайне сложным. Они указали на то, что Россия успешно наращивает производство артиллерийских снарядов и беспилотников, и продолжит это делать и в следующем году. При этом внешнеполитические приоритеты Белого дома изменятся, и он уже переключил внимание на поддержку Израиля, что также отразится на помощи Украине. По словам экспертов, республиканцы также требуют сосредоточиться на противостоянии США с Китаем.