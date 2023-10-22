Омск, 22 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Омской области после появления в социальных сетях видео с избиением и унижением воспитанницы Дома детства в Большеуковской районе начали проверки детдомов региона. Такое поручение дал глава области Виталий Хоценко.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Поручил заместителю председателя правительства ― министру образования Омской области Ивану Кротту и уполномоченной по правам ребёнка Елизавете Стёпкиной организовать проверку интерната», ― написал в Telegram-канале губернатор.

По его словам, в Дом детства для помощи воспитанникам направят психологов из регионального центра поддержки семьи.

Хоценко также поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как сообщало ИА Регнум, в соцсетях и региональных СМИ появилось видео, на котором одна из воспитанниц детского дома в Омской области избивает 16-летнюю сверстницу.

После проведённой проверки следственные органы возбудили уголовное дело о халатности работников детского дома, допустивших неправомерные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников. Они также проверят информацию о том, что случай избиения детей в этом учреждении не единичный.

Инцидент произошёл вечером 15 октября в Большеуковском доме детства. По версии следствия, 16-летняя воспитанница социального учреждения побила сверстницу за то, что она опоздала на ужин, а потом заставила её мыть сантехнику. Другие воспитанники детского дома снимали издевательства на видео.

Ещё одно дело о халатности возбудили в подмосковных Химках после избиения школьников. Фигурантами стали двое 14-летних учеников, уроженцев Дагестана.