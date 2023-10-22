Химки, Московская область, 22 октября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности возбудили после избиения школьников в Химках. Об этом 22 октября сообщило подмосковное следственное управление.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В отношении двух 14-летних учеников школы, уроженцев Дагестана, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Правоохранители допрашивают причастных и устанавливают лиц, чьи действия привели к правонарушениям несовершеннолетних. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

«Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, фигуранты дела провоцировали конфликты и избивали сверстников в ТЦ на Ходынском бульваре в Москве и в химкинской школе. Подростки снимали происходящее на видео и выкладывали ролики в соцсети. Следователи проводят установление их возможных соучастников и степень осведомлённости о происходящем сотрудников образовательного учреждения. Позднее Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих подростков, участвовавших в избиениях. Им вменили статью Уголовного кодекса о хулиганстве, предусматривающую наказание до семи лет лишения свободы.