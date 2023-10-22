Красноярск, 22 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Лайнер, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за дебошира на борту, сообщил 22 октябре источник РЕН ТВ.

Nicolas Economou/Global Look Press

Инцидент произошёл на борту лайнера Boeing 777. Экстренной посадки запросил капитан самолёта.

«Капитан сообщил, что один из пассажиров ходит по салону и пытается войти в кабину пилота», — уточнил источник.

После того как самолёт приземлился, дебошира задержали. Им оказался житель Уссурийска.

Как сообщало 27 августа ИА Регнум, на борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош. Мужчина пытался захватить самолёт. Его задержали.

В МВД 7 февраля сообщили, что члены экипажа и пассажиры рейса Москва — Барнаул смогли скрутить нетрезвого дебошира, пытавшего проникнуть в кабину пилотов. Мужчина на борту вёл себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, а также ударил бортпроводника по лицу.