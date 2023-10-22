Пекин, 22 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В Китае ажиотаж произвело видео, на котором запечатлено, как рабочий пивзавода решил справить нужду в производственном контейнере. Это произошло на заводе одного из крупнейших местных изготовителей пива «Циндао».

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Скрытая камера запечатлела момент, как один из рабочих проникает в контейнер с сыпучестями и приспускает брюки.

«Циндао» уже занялся изучением инцидента. По его информации, служба общественной безопасности подключилась к расследованию. В компании добавили, что придают большое значение подобным случаям. Партия солода в конечном итоге была запечатана.

В начале октября ИА Регнум сообщало, что в Саранске более 150 семей с детьми-инвалидами получили сухпайки с личинками червей. Родители сообщили о находках в пачках с рисом и гречкой в соцсетях.

Это происшествие, по информации родителей, не первично. В прежних случаях они добивались получить денежные выплаты вместо сухих пайков, но им отказывали.