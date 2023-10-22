Сергиев Посад, Московская область, 22 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В Московской области поймали скрывавшихся 20 лет членов банды «Северские», на счету которых десятки убийств и покушений, говорится в материале «РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

С конца девяностых «Северские» держали в страхе весь Сергиев Посад. Банда появилась в 1997 году. Члены группировки знали друг друга с детства. По версии следователей, в ней состояло не менее 18 человек. Название банды пошло от ресторана «Север», в котором часто собирались члены группировки. Они начинали с рейдерского захвата небольших продуктовых магазинов. Постепенно «Северские» взяли под контроль все новые заведения в городе.

«Всего за время существования «Северских» возбудили 30 уголовных дел <…> во всех случаях расследование прекращали», — говорится в статье.

Представитель Следственного комитета Павел Демченко рассказал, что бандиты действовали хитро. Они сперва предлагали якобы помощь, шли даже на уступки и одолжения, а затем требовали у предпринимателей деньги обратно. После этого, члены группировки делали всё, чтобы бизнес «прогорел» и переписывали его не себя. Если же кто-то отказывался, «Северские» прибегали к насильственным методам. Бандиты также совершили десятки расправ над людьми в Московской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях.

В арсенале у группировки было 46 пистолетов и автоматов, шесть тысяч боеприпасов к ним, пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18, гранаты и взрывные устройства.

В 2019 году правоохранители пришли к выводу, что за серией уголовных дел стоит большая авторитетная банда, и объединили всё в одно производство. В том же году «Северские» совершили своё последнее преступление.

В общей сложности следователям удалось отправить за решётку семерых членов банды «Северские». В частности, в декабре 2022 отправили на 14 лет в колонию строго режима Алексея Воронина за убийство шести человек. Затем в том же году приговор вынесли одному из ключевых участников банды Андрею Кукушкину. Он получил 17 лет строго режима. По версии следствия, Кукушкин причастен к убийствам девяти человек.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Санкт-Петербурге и Новгородской области задержали двоих мужчин по подозрению в четырёх заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Сотрудники уголовного розыска смогли задержать членов «боевого крыла» криминальной группировки из 90-х. Это удалось сделать благодаря работе по раскрытию преступлений прошлых лет.

В сентябре военный суд приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева, главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров к пожизненному заключению. Суд установил, что банда Гагиева совершила шесть убийств в 2012–2013 гг. Банда появилась в 2004 году. В неё входили 53 участника. За время существования граппировки бандиты убили около 60 человек.