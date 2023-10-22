Нижний Новгород, 22 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Между Нижним Новгородом и Минском в декабре начнёт курсировать прямой поезд, сообщил 22 октября в Telegram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером — обратный рейс», — написал он.

Никитин отметил, что ещё прошлой весной представители Нижегородской области посетили Минск и обсудили прямое сообщение между городами с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Губернатор поблагодарил за слаженную работу сотрудников Горьковской железной дороги, РЖД и представителей Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что настало время для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что это не только сократит время доставки пассажиров, но также освободит действующую линию для перевозки дополнительных грузов, что благоприятно скажется на экономике.

Путин также добавил, что потом ВСМ нужно будет проложить из Москвы в Адлер, Донецк и Луганск. Он отметил важность развития этой системы. 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки вокзала ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга.