Санкт-Петербург, 22 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в сверстника из пневматического пистолета ради электронной сигареты. Об этом 22 октября сообщил телеканал «78».

Geoffrey Fairchild

Инцидент произошёл вечером днём ранее на Гражданском проспекте. Подросток хотел похитить электронную сигарету у ровесника. Для этого он произвёл несколько выстрелов, после которых пострадавшему понадобилась врачебная помощь.

Напавшего оперативно задержали, им оказался студент местного колледжа. В отношении подростка возбудили уголовное дело о разбое.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге в начале октября группа подростков расстреляла двух школьников из пневматики за отказ купить вейпы. Когда им предложили это сделать, они отказались, и один из школьников использовал газовый баллончик для самозащиты. Позднее их настигла толпа. Один из выстрелов попал школьнику в голову. Оружие было у четверых нападавших. Пострадавшего госпитализировали и извлекли пулю. Второй школьник успел убежать.