Минск, 22 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В текущем году планируется подписать соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом информирует белорусское агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Работа по проекту соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном завершена. Подписание документа планируется осуществить в этом году», — сообщило СМИ.

На прошедшем заседании Совета ЕЭК обсуждались несколько десятков вопросов. Среди них международное сотрудничество, техническое, таможенно-тарифное регулирование.

В середине октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что за счёт инициативы «Один пояс — один путь» страны ЕАЭС привлекли 24 млрд долларов инвестиций. Он отметил, что каждая страна в рамках двусторонних и многосторонних форматов выбирает то, что ей выгодно, и никто ничего не навязывает.

В конце августа Белоруссия выступила с предложением провести саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС. Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что эту идею на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре 2022 года выдвигал президент Александр Лукашенко.

Алейник добавил, что данные межгосударственные объединения — союзы дружественных государств-единомышленников, а сопряжение БРИКС, ЕАЭС и ШОС позволит ускорить процессы построения многополярного мира.