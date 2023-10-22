Москва, 22 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения пехотной группы украинской армии около Клещеевки в ДНР опубликовало 22 октября Министерство обороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

На выложенных кадрах запечатлено, как группа противника в ночное время двигается вдоль лесополосы. Затем в сторону военных ВСУ летит противотанковая управляемая ракета, которая точно попадает в цель.

По данным оборонного ведомства, расчёт противотанкового ракетного комплекса группировки российских войск «Юг» ликвидировал пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за неделю ВСУ потеряли на донецком направлении свыше двух тыс. военных. По его словам, солдаты Южной группировки ударили по живой силе противника у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки в ДНР.

Конашенков 19 октября заявил, что Вооружённые силы России отразили атаку украинской армии у Клещеевки в ДНР. Он добавил, что также на донецком направлении были нанесены удары по объектам ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.